Функция синхронизации контактов появится в WhatsApp

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пользователи WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в РФ и признана экстремистской) смогут опробовать функцию синхронизации контактов. О новой опции сообщается на портале WABetaInfo.

Желающие смогут отключить синхронизацию, чтобы их контакты не были видны на других устройствах. Пользователи, у которых она будет включена, в свою очередь, смогут управлять контактами на связанных устройствах.

Разработчики предупреждают, что список контактов не будет в автоматическом режиме восстанавливаться после замены смартфона или переустановки мессенджера. Функция еще разрабатывается. Ее выпустят в новом обновлении для Android.

Ранее функции настройки никнеймов и установки ПИН-кода для защиты от неизвестных собеседников стали доступны в бета-версии WhatsApp.

Обладатели устройств, на которых установлена версия под номером 2.23.11.15, могут выбрать для своего аккаунта юзернейм, скрыв таким образом от незнакомых им собеседников свой номер телефона. Однако те пользователи, которым известен ник или номер, сохранят возможность быстрого поиска аккаунта по соответствующему параметру.

