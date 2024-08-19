Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Вкладка "Избранное" появилась в списке чатов и звонков WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в РФ и признана экстремистской). Соответствующая информация опубликована на портале WABetaInfo.

Сейчас такая опция доступна в новой версии мессенджера для iOS-устройств. В скором времени она появится и в других учетных записях. Разработчики уточнили, что в "Избранное" можно вносить контакты и группы.

"После добавления в "Избранное" контакты будут отображаться на видном месте для более быстрого доступа", – пояснили специалисты.

Ранее в WhatsApp появилась новая функция, которая позволяет пользователям ставить реакции на сообщения двойным нажатием. Ее внедрение дает возможность быстро поделиться со своим собеседником эмоциями по поводу конкретного сообщения. Двойное нажатие по умолчанию ставит рядом с высказыванием одного из участников диалога эмодзи в виде сердца.

