В WhatsApp появились никнеймы для поиска людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Для мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в РФ и признана экстремистской) разрабатывают функцию, которая позволит пользователям создавать никнеймы для поиска людей. Аналогичная функция представлена и в Telegram, пишет "Газета.ру" со ссылкой на портал WABetaInfo.

Новая функция повысит уровень конфиденциальности и позволит находить людей, не раскрывая номер телефона. Создатели WhatsApp планируют доработать ее до официального выпуска.

Пока что новая функция заявлена только для веб-версии WhatsApp. Не уточняется, появится ли нововведение в приложениях на Android, iOS и ПК.

Ранее сообщалось, что у пользователей WhatsApp появилась возможность воспользоваться вкладкой "Избранное", которая появилась в списке чатов и звонков.

Для добавления в эту вкладку нужно применить фильтр "Избранное" в разделе чатов и выбрать необходимые контакты. В списке звонков пользователь должен будет нажать на кнопку "Добавить в Избранное", после чего также указать контакты.