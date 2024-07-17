Пользователям WhatsApp стала доступна новая функция

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Пользователям мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в РФ и признана экстремистской) стала доступна новая функция. Теперь они смогут воспользоваться вкладкой "Избранное", которая появилась в списке чатов и звонков, сообщается в блоге компании.

После ее появления пользователи смогут искать избранные контакты и группы в перечне чатов и звонков. Данная вкладка поможет мгновенно связываться с самыми важными людьми из списка контактов.

Для добавления кого-либо в эту вкладку нужно применить фильтр "Избранное" в разделе чатов и выбрать необходимые контакты. В списке звонков пользователь должен будет нажать на кнопку "Добавить в Избранное", после чего также указать конкретные контакты.

Управлять списком избранного можно и в настройках, если выбрать раздел "Избранное" и нажать на кнопку "Добавить в избранное". При этом порядок внесенных в эту папку контактов пользователь сможет изменить в любой момент. Доступ к новой функции будет предоставлен всем пользователям мессенджера в течение ближайших недель.

Ранее в Госдуме заявили о ведении замедления WhatsApp. Член комитета нижней палаты парламента по информполитике Антон Немкин подчеркнул, что администрация мессенджера неоднократно получала требования и пресечении распространения призывов к участию в экстремистских акциях. Однако ответной реакции не последовало, а количество чатов с такой информацией продолжает расти, подчеркнул он.

Спустя некоторое время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на самом деле в стране не ведется замедление этой соцсети. Он отметил, что Кремлю ничего не известно об этой проблеме в работе мессенджера на территории некоторых регионов страны, а также предположил, что это может быть связано с антитеррористической борьбой.