Песков заявил, что Instagram стоит разрешить, но не в условиях конфликта

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что доступ к Instagram (запрещен в РФ, принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) должен быть возобновлен как можно скорее, но не в условиях вооруженного конфликта, когда действуют ограничения.

"Я глубоко убежден, <…> что мы должны использовать все возможные платформы для того, чтобы доносить нашу точку зрения, тем более, если сохраняется такая возможность", – добавил он.

В настоящее время возможность разблокировки доступа к социальной сети не обсуждается, сообщили ТАСС в Роскомнадзоре.

В начале марта 2022 года в компании Meta временно разрешили публиковать в Instagram призывы к насилию против ВС РФ и отказались удалять противоправный контент.

После этого Тверской суд Москвы признал Instagram и Facebook экстремистскими и запретил их деятельность в стране. При этом запрет не касается принадлежащего Meta мессенджера WhatsApp, потому что он не связан с распространением информации в публичном пространстве.

