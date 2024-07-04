Apple заблокировала 25 мобильных приложений VPN-сервисов по требованию РКН

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Американская компания Apple заблокировала доступ к 25 мобильным приложениям VPN-сервисов по требованию Роскомнадзора (РКН). Об этом сообщает RT со ссылкой на ведомство.

В РКН уточнили, что все заблокированные приложения были размещены в российском App Store.

Ранее депутат ГД Антон Немкин заявил, что пользователей VPN-сервисов могут втянуть в преступные схемы. В частности, для проведения DDoS-атак на государственные ресурсы. По его словам, нельзя полностью исключить вероятность того, что установленный VPN-сервис не будет содержать какого-либо дополнительного функционала.

До этого также стало известно, что в РФ нет планов наказывать граждан за использование VPN. В Госдуме выразили уверенность, что бороться нужно не с последствиями, а причинами. Поэтому возможность наказывать людей за использование VPN неправильно и необоснованно, уточнили там.