РКН потребовал ограничить доступ к плагину с информацией об обходе блокировок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Роскомнадзор потребовал от компаний Opera и Google ограничить доступ к плагину, который содержит информацию об обходе блокировок. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

"Роскомнадзор выявил в магазинах браузерных расширений Opera и Google Chrome плагин, содержащий информацию о способах обхода блокировок", – объяснили в РКН.

Ссылки на данное расширение были внесены в единый реестр запрещенной информации. Требование об ограничении доступа к противоправным материалам также направили в адрес разработчика плагина.



Запрет на распространение информации, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок, действует в РФ с 1 марта. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что использование сервисов VPN в России не наказуемо, однако Роскомнадзор продолжит бороться с обходом запрещенных сайтов.

