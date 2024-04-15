Депутат Немкин: пользователи VPN-сервисов могут быть втянуты в преступные схемы

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Пользователей VPN-сервисов могут втянуть в различные преступные схемы, в частности, в DDoS-атаки на государственные ресурсы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на депутата Госдумы Антона Немкина.

"Мошенники также не стоят на месте в развитии своих схем. Поэтому сейчас VPN уже активно используются и для вовлечения пользователей в так называемые ботнеты", – отметил он.

По словам парламентария, нельзя полностью исключить вероятность того, что установленная программа для VPN не будет содержать какого-то дополнительного функционала. При этом понять, что пользователь стал участником преступной схемы, очень сложно, добавил Немкин.

Ранее глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что планов запрещать VPN-сервисы или наказывать за их использование граждан пока нет. Он выразил уверенность, что бороться нужно не с последствиями, а с причинами. Поэтому возможность наказывать пользователей VPN он назвал неправильной и необоснованной.

Закон о блокировке данных, где рекламируются ресурсы для обхода блокировок, вступил в силу с 1 марта 2024 года. По данным адвоката Мадрида Ибрагимова, штрафов или иных санкций за использование VPN не будет. Запрет означает лишь то, что владельцы таких сервисов больше не смогут рекламировать свои продукты в общем доступе.