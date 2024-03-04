РКН отправил 34 уведомления с требованием удалить рекламу средств обхода блокировок

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Роскомнадзор (РКН) направил 34 уведомления владельцам сайтов с требованием удалить рекламу средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту. Так, 6 страниц уже заблокировали за неудаление такой информации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что РКН начал ограничивать доступ к контенту, который рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок. К ним, указали в ведомстве, могут относиться и VPN-сервисы.

"С 1 марта 2024 года Роскомнадзор направил 34 уведомления владельцам сайтов с требованием удалить подобный противоправный контент. С 28 интернет-страниц владельцы ресурсов оперативно удалили запрещенные материалы", – указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в России вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов, которые предоставляют доступ к запрещенным сайтам. По словам адвоката Мадрида Ибрагимова, владельцы этих ресурсов не смогут рекламировать свои продукты в общем доступе, однако сама работа VPN никак не ограничивается.

Песков заявил, что никаких решений о полном запрете VPN сейчас нет