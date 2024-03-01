Адвокат рассказал, грозят ли штрафы за использование VPN с 1 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Некоторые блогеры начали нагнетать панику разговорами о штрафах за использование сервисов VPN в РФ с 1 марта. Однако никаких санкций и тюремных сроков для пользователей обхода блокировок не будет, сообщает Life.ru со ссылкой на адвоката Мадрида Ибрагимова.

Он уточнил, что с 1 марта вступает в силу запрет на распространение сведений о VPN-сервисах в открытом доступе. По словам эксперта, это означает, что владельцы таких платформ больше не смогут рекламировать свои продукты в общем доступе.

"Также специалисты Роскомнадзора будут блокировать любую информацию о VPN-сервисах в поисковой системе. Вместе с тем саму работу анонимайзеров никто не ограничивает, они по-прежнему доступны россиянам", – подчеркнул адвокат.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор с 1 марта будет осуществлять блокировку любых данных, в которых популяризируются или рекламируются ресурсы, предназначенные для обхода блокировок VPN-сервисов. Документ будет действовать до 1 сентября 2029 года.

По данным министерства цифрового развития РФ, в стране будут блокироваться лишь конкретные сервисы VPN, которые определены экспертной комиссией как угроза безопасности функционирования интернета. На основании решения экспертной комиссии может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика.

Песков заявил, что никаких решений о полном запрете VPN сейчас нет