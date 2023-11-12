Блокировке подлежат конкретные сервисы VPN, представляющие угрозу – Минцифры РФ

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В России будут блокироваться конкретные сервисы VPN, которые определены экспертной комиссией как угроза безопасности функционирования интернета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минцифры РФ.

На основании решения экспертной комиссии, может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза. Об этом говорится в ответе Минцифры на запрос депутата от фракции "Новые люди".

В документе уточняется, что затруднение ограничения доступа к информации в интернете, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законом, определяется как угроза безопасности функционирования интернета.

Ранее в Роскомнадзоре рассказали о возможной блокировке VPN-сервисов. Сообщается, что РКН будет самостоятельно принимать решение о внесении интернет-страниц, где рассказывается о способах обхода блокировок, в Единый реестр запрещенной информации.