В России вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов

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Роскомнадзор с 1 марта будет осуществлять блокировку любых данных, в которых популяризируются или рекламируются ресурсы, предназначенные для обхода блокировок VPN-сервисов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ, опубликованный на портале правовых актов.

"Критерием оценки является наличие информации, содержащей описание действий, позволяющих получить доступ к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации", – уточняется в приказе.

Теперь документ вступил в законную силу с 1 марта и будет действовать до 1 сентября 2029 года.

Ранее стало известно, что запрет на популяризацию VPN вступит в силу c 1 марта 2024 года. В Роскомнадзоре напомнили, что в соответствии с законодательством в РФ запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года. К таким средствам относятся VPN-сервисы, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам.

По данным министерства цифрового развития РФ, в стране будут блокироваться лишь конкретные сервисы VPN, которые определены экспертной комиссией как угроза безопасности функционирования интернета.



Песков заявил, что никаких решений о полном запрете VPN сейчас нет