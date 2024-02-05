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Запрет на популяризацию VPN вступит в силу c 1 марта 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с законодательством в РФ запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года. К таким средствам относятся VPN-сервисы, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам.

Блокировка всех VPN-сервисов на территории России является плохой идеей, рассказывал ранее эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский. Специалист подчеркивал, что большинство пользователей используют его не для обхода блокировок, а для защиты информации, которая передается по Сети.

По информации Минцифры РФ, в России будут блокироваться только конкретные сервисы VPN, которые определены экспертной комиссией как угроза безопасности функционирования интернета.

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