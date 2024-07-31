В WhatsApp появилась возможность ставить реакции на сообщения двойным нажатием

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Пользователи мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в РФ и признана экстремистской) смогут испытать новую функцию, которая позволит им ставить реакции на сообщения двойным нажатием, передает "Газета.ру" со ссылкой на портал WABetaInfo.

Внедрение этой функции даст пользователям возможность быстро поделиться со своим собеседником эмоциями по поводу конкретного сообщения. Двойное нажатие будет по умолчанию ставить рядом с высказыванием одного из участников диалога эмодзи в виде сердца.

В настоящее время данная функция находится на стадии разработки. Добавить ее планируется в одном из последующих обновлений приложения для устройств на базе Android.

Вместе с тем желающие могут попробовать воспользоваться ей уже сейчас. Сделать это удастся после скачивания из Google Play бета-версии мессенджера c номером сборки Android 2.24.16.7.

Кроме того, создатели WhatsApp работают над внедрением функции, которая позволит пользователям создавать никнеймы для поиска людей. Предполагается, что она также повысит уровень конфиденциальности.

