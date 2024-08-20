В WhatsApp появились никнеймы и ПИН-код для защиты от незнакомцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Функции настройки никнеймов и установки ПИН-кода для защиты от неизвестных собеседников стали доступны в бета-версии WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в РФ и признана экстремистской), передает портал WABetaInfo.

На нововведение с никнеймом обратили внимание пользователи бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.11.15. Обладатели устройств, на которых установлена эта версия мессенджера, могут выбрать для своего аккаунта юзернейм, скрыв таким образом от незнакомых им собеседников свой номер телефона. Однако те пользователи, которым известен ник или номер, сохранят возможность быстрого поиска аккаунта по соответствующему параметру.

При этом для старых контактов номер телефона по-прежнему останется доступным. Видеть никнейм по умолчанию будут только новые собеседники пользователя.

Вместе с тем в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.18.2 стала доступна необычная функция блокировки входящих сообщений от неизвестных контактов по ПИН-коду. Пользователи могут установить код, который должен состоять по меньшей мере из четырех цифр. Установка такого пароля позволит ограничить получение нежелательных сообщений. То есть человек, которого нет в списке контактов, сможет впервые отправить пользователю сообщение только после того, как введет верный ПИН-код.

Однако старые чаты не будут запрашивать пароли. Данная функция является опциональной и выключена по умолчанию. Такие возможности служат повышению уровня конфиденциальности и безопасности пользователей. При этом на данный момент сроки введения новых функций в стабильных сборках WhatsApp для Android и iOS остаются неназванными.

Ранее в списке чатов и звонков WhatsApp появилась вкладка "Избранное". Разработчики уточнили, что в нее можно вносить контакты и группы. На данный момент опция доступна в новой версии мессенджера для iOS-устройств.