Meta и Universal Music заключили соглашение о добавлении музыки в WhatsApp

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Медиахолдинг Universal Music Group (UMG) и компания Meta (признана экстремистской и запрещена в России) заключили соглашение, которое расширит возможности музыкантов на платформе Meta. В подобных договоренностях впервые фигурирует мессенджер WhatsApp, сообщается в пресс-релизе на сайте Universal Music.

В документе указано, что речь идет о расширении многолетнего соглашения между компаниями. Это решение позволит артистам UMG и авторам песен Universal Music Publishing Group (UMPG) монетизировать свои композиции за счет коротких видео в глобальной сети платформ Meta.

Помимо WhatsApp, речь в релизе идет о Facebook и Instagram (запрещены в РФ как экстремистские), а также о Messenger, Horizon и Threads.

Также в документе указано, что в настоящее время компании работают над лицензированием музыки для WhatsApp. Кроме того, они продолжат совместную работу по борьбе с несанкционированным контентом, который создается искусственным интеллектом.

"Музыка может помочь нам объединиться и сблизить поклонников, артистов и авторов песен не только на таких известных платформах, как Instagram и Facebook, но и по-новому – в WhatsApp и других", – приводятся в релизе слова вице-президента Meta по развитию бизнеса музыки и контента Тамары Хривнак.

Ранее стало известно, что пользователи мессенджера WhatsApp испытают новую функцию, которая позволит им ставить реакции на сообщения двойным нажатием. Так они смогут быстро поделиться эмоциями со своим собеседником.

