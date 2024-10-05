Депутат Госдумы Немкин сообщил о схеме мошенников в Telegram с записью к врачу

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Мошенники атакуют россиян в мессенджере Telegram под предлогом записи к врачу с целью получения доступа к аккаунтам на портале "Госуслуги". Об этом предупредил член комитета Государственной Думы по информационной политике, депутат Антон Немкин, передает РИА Новости.

Депутат заявил, что злоумышленники представляются специалистами системы ЕМИАС, а затем предлагают жертвам перейти в специальные чат-боты якобы для записи к врачу. Через бот мошенники высылают гражданам ссылки на фейковый портал, который собирает введенные данные и передает их злоумышленнику.

"Мошенники часто пытаются завоевать доверие, представляясь официальными представителями компаний, благотворительных организаций или даже знакомыми. Никогда не отправляйте через Telegram свои пароли, банковские данные, паспортные данные и другую конфиденциальную информацию, особенно если ее требуют под подозрительным предлогом", – призвал депутат.

Немкин также посоветовал проверять подлинность контактов и каналов – у официальных аккаунтов обычно имеется значок верификации в виде синей галочки.

В последнее время мошенники стали чаще похищать деньги россиян через призыв обновить банковское приложение, предупредил ранее эксперт Никита Чугунов. Так, за первую середину сентября количество жалоб клиентов банка на подобные звонки увеличилось в шесть раз.

Злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками финансовой организации и предлагают установить "правильную версию" банковского приложения.

