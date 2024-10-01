Мошенники стали предлагать москвичам помощь с установкой приложения "ЕМИАС. Инфо"

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Москвичам стали поступать звонки от мошенников, которые предлагают помочь с установкой приложения "ЕМИАС. Инфо". О новой схеме аферистов сообщается в телеграм-канале столичного Депздрава.

"Они предлагают помочь с установкой или обновлением приложения "ЕМИАС. Инфо", для этого советуют скачать его, открыть направленный файл или назвать код, присланный в СМС, для подтверждения данных", – уточняется в публикации.

Медработники никогда не звонят по телефону по поводу приложения и не спрашивают личные данные, подчеркнули в департаменте. Помочь с приложением всегда могут администраторы в поликлиниках или специалисты офиса "Мои документы".

В последнее время мошенники стали чаще похищать деньги россиян через призыв обновить банковское приложение, предупредил ранее эксперт Никита Чугунов. Так, за первую середину сентября количество жалоб клиентов банка на подобные звонки увеличилось в шесть раз.

Злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками финансовой организации и предлагают установить "правильную версию" банковского приложения.

