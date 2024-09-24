Экономист Сироткин рекомендовал не сообщать третьим лицам о наличии денег на счете

Фото: 123RF/diy13

Чтобы защитить вклады от мошенников, не стоит сообщать третьим лицам о наличии денег на счете, рассказал в беседе с "Газетой.ру" экономист Андрей Сироткин.

По словам эксперта, очень часто люди сами по неосторожности выдают информацию о наличии сбережений.

"Например, когда мы открываем банковское приложение, у нас на главной странице высвечивается информация о денежных средствах. Любопытный сосед, назовем его так, может проявить интерес и установить слежку за человеком, чтобы получить доступ либо к его мобильному телефону, либо к банковскому счету", – отметил экономист.

Он посоветовал скрывать от посторонних информацию о счетах, отметив, что данная техническая опция есть в приложениях большинства крупных банков. Также можно использовать на смартфоне защитное стекло, скрывающее от сторонних наблюдателей информацию, добавил экономист.

Помимо этого, нельзя переходить по ссылкам, полученным от неизвестных отправителей по электронной почте, в СМС-сообщениях и соцсетях. Как пояснил Сироткин, с помощью таких рассылок мошенники могут установить на телефон жертвы вредоносное или специальное ПО, которое позволит управлять аппаратом. По словам эксперта, особенно от этого страдают телефоны на операционной системе Android.

Сироткин уточнил, что сотрудники банка также могут проводить разнородные манипуляции со средствами клиентов. Специалист привел в пример так называемые забалансовые вклады, когда гражданин открывает в банке депозит, где ему на счет зачисляют деньги и выписывают все необходимые подлинные документы. При этом, когда вкладчик уходит, денежные средства покидают счет.

Для того чтобы обезопасить себя, эксперт посоветовал подтверждать все операции через биометрические данные. Кроме этого, он порекомендовал все операции проводить через офис банка для защиты от телефонных мошенников.

Ранее россиянам рассказали о новой мошеннической схеме – злоумышленники начали все чаще разрабатывать клоны официальных приложений государственных, муниципальных органов и российских банков. Чтобы не стать жертвой мошенников, россиянам рекомендовали при скачивании приложений обращать внимание на разработчика и его рейтинг, а также внимательно читать отзывы.