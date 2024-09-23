Росфинмониторинг предупредил граждан о мошеннических сообщениях от имени ведомства

Фото: depositphotos/bacho123456

Злоумышленники стали представляться сотрудниками Росфинмониторинга, заявили в пресс-службе ведомства.

По данным Росфинмониторинга, аферисты могут писать россиянам через мессенджеры, отправлять поддельные фото удостоверений и другие документы. В таком случае стоит просто не вступать в диалог.

Также мошенники при помощи нейросетей способны сгенерировать голос знакомых, родственников или коллег, включая видеоизображение. В случае если некто в таком голосовом или видеосообщении просит перевести деньги на подозрительные счета либо просит что-то другое, лучше перезвонить адресату.



"Аферисты могут направить вам ссылку в СМС-сообщении или мессенджере, а также в соцсетях и по электронной почте. Не переходите по подозрительным ссылкам! Таким образом мошенники могут получить доступ к вашим данным и похитить денежные средства", – предупредило ведомство.

Ранее пользователей WhatsАрр (принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в России и признана экстремистской) и других мессенджеров призвали отказаться от пересылки открыток, а также избегать перехода по ссылкам. Под видом архива или поздравления может рассылаться вредоносное программное обеспечение. Злоумышленники могут отправлять такие файлы от лица знакомых, взломав их аккаунты.

