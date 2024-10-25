Россиян предупредили о мошенниках на сайтах знакомств и в чатах домов

Фото: 123RF/peopleimages12

В России мошенники начали активно искать соучастников на сайтах знакомств и в чатах домов, пишет РБК.

По словам экспертов по кибербезопасности, злоумышленники ищут для работы так называемых дропперов. Как правило, на сайтах знакомств на уловку мошенников попадаются девушки. Их просят за вознаграждение перевести через свой счет деньги кому-то другому, чтобы сэкономить на комиссии. После этого мошенники перестают выходить на связь.

Другим местом, где можно встретить злоумышленников, являются различные игровые площадки. Здесь жертвами становятся чаще всего дети, которым предлагают обменять реквизиты карты на игровую валюту или экипировку.

Также эксперты отмечают, что предложение стать дроппером маскируется мошенниками под вакансию с обещанием легкого заработка, которая размещается в соцсетях и различных чатах, в том числе домовых.

Как стало известно ранее, мошенники придумали новую схему для кражи аккаунтов в Telegram при помощи "советов по безопасности". Незнакомый аккаунт с таким названием предупреждает потенциальных жертв о якобы скорой блокировке из-за мошеннических действий и просит пользователя перейти по ссылке в "системный центр".

Эксперты отметили, что подобные сообщения рассылаются с целью фишинга. По подозрительной ссылке, вероятно, будет поддельная страница для авторизации, где попросят ввести номер телефона, пароль и код подтверждения, после чего жертва лишится аккаунта.