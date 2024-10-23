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23 октября, 18:20

Технологии

РКН будет прорабатывать меры по блокировке звонков в мессенджерах

Фото: depositphotos/tatsianama

Роскомнадзор будет дополнительно прорабатывать основания по блокировке звонков в мессенджерах, если они нарушат законодательство РФ по борьбе с мошенниками, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Андрея Липова.

По его словам, в России могут разработать требования к иностранным мессенджерам для защиты граждан от звонков от мошенников. Кроме того, приложение должно будет запросить разрешение от пользователя на прием звонков из-за границы или не из контактов телефона. В таком случае РКН сможет вводить временные запреты на все звонки через ту или иную платформу до комплекса требований.

Ранее сообщалось, что РКН планирует блокировать звонки из-за рубежа по умолчанию. Сейчас ведомство пока только изучает подобную возможность. Таким образом операторы могут защитить своих клиентов от мошенников.

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