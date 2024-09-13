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13 сентября, 20:47

Технологии

В России предложили изменить правила оказания услуг связи

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Министерство цифрового развития планирует изменить правила оказания услуг телефонной связи. Предложения ведомства содержатся в проекте постановления правительства, опубликованном на портале проектов правовых актов.

Изменения связаны с подписанным в августе Владимиром Путиным законом о покупке сим-карт. Минцифры может ввести обязательное подтверждение личности при заключении договора на услуги мобильной связи. Иностранцы могут сделать это по биометрии, а россияне – по биометрии, паспорту и при помощи "Госуслуг" либо другой уполномоченной организации.

Операторы связи будут уведомлять абонентов с превышенным лимитом на количество сим-карт. Если клиенты операторов не снизят их число, то услуги приостановятся по всем номерам. Для граждан страны переходный период определен до 1 ноября 2025, а для иностранных граждан – до 1 июля 2025 года.

Ранее сообщалось, что РКН планирует блокировать звонки из-за рубежа по умолчанию. Сейчас ведомство пока только изучает подобную возможность. Таким образом операторы могут защитить своих клиентов от мошенников.

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