Мошенники начали использовать схему с бесплатной раздачей техники в домовых чатах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Мошенники предлагают россиянам в домовых чатах бесплатно забрать бытовую технику, однако накануне встречи сообщают, что смогут отправить ее только курьером, и просят перейти по ссылке для оформления доставки, передает телеграм-канал "Академические новости".

После перехода по ссылке на телефон жертвы скачивается программа, которая без ведома владельца устройства дает доступ к данным пользователя. Таким образом, мошенники смогут прочитать переписки, узнать пароли от социальных сетей, банковских аккаунтов и других сервисов.

Между тем телеграм-канал E1.RU сообщил, что полиция Екатеринбурга подтвердила работу этой мошеннической схемы и наличие пострадавших от нее.

Как стало известно ранее, мошенники придумали новую схему для кражи аккаунтов в Telegram при помощи "советов по безопасности". Незнакомый аккаунт с таким названием предупреждает потенциальных жертв о якобы скорой блокировке из-за мошеннических действий и просит пользователя перейти по ссылке в "системный центр".

Эксперты отметили, что подобные сообщения рассылаются с целью фишинга.