11 ноября, 14:42Безопасность
Мошенники начали использовать схему с бесплатной раздачей техники в домовых чатах
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Мошенники предлагают россиянам в домовых чатах бесплатно забрать бытовую технику, однако накануне встречи сообщают, что смогут отправить ее только курьером, и просят перейти по ссылке для оформления доставки, передает телеграм-канал "Академические новости".
После перехода по ссылке на телефон жертвы скачивается программа, которая без ведома владельца устройства дает доступ к данным пользователя. Таким образом, мошенники смогут прочитать переписки, узнать пароли от социальных сетей, банковских аккаунтов и других сервисов.
Между тем телеграм-канал E1.RU сообщил, что полиция Екатеринбурга подтвердила работу этой мошеннической схемы и наличие пострадавших от нее.
Как стало известно ранее, мошенники придумали новую схему для кражи аккаунтов в Telegram при помощи "советов по безопасности". Незнакомый аккаунт с таким названием предупреждает потенциальных жертв о якобы скорой блокировке из-за мошеннических действий и просит пользователя перейти по ссылке в "системный центр".
Эксперты отметили, что подобные сообщения рассылаются с целью фишинга.
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