Мошенники запугали пенсионерку из Саратова взломом "Госуслуг" и украли у нее 1 млн рублей

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В Саратове мошенники запугали 69-летнюю пенсионерку, угрожая взломом ее аккаунта на "Госуслугах", и похитили у нее миллион рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, 24 октября с пенсионеркой из Фрунзенского района связались двое неизвестных. Они заявили, что являются "сотрудником портала "Госуслуг" и "правоохранителем". В ходе беседы злоумышленники убедили женщину в том, что ее аккаунт на портале якобы был взломан, в связи с чем ее квартира и дача оказались под залогом. Преступники также утверждали, что от имени женщины уже поданы заявки на кредиты.

Аргументируя свои действия якобы предотвращением мошеннических действий, они убедили пенсионерку в срочном порядке снять со счетов все средства и перевести эти деньги на "безопасный счет". Россиянка поверила преступникам и сделала все в соответствии с их инструкциями.

Общий ущерб от действий мошенников составил 1 миллион рублей. Правоохранители возбудили по факту случившегося уголовное дело.

Ранее столичные полицейские задержали одного из участников мошеннической схемы, за счет которой пожилую женщину обманули на 6 миллионов рублей. В течение трех дней 72-летней москвичке звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных госструктур.

Они внушили женщине, что по ее банковскому счету якобы проводятся подозрительные операции, а также что некие злоумышленники могут завладеть ее квартирой и сбережениями.

