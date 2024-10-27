Депутат Чаплин: мошенники стали выдавать себя за коммунальных работников

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Мошенники стали выдавать себя за работников коммунальных служб, обманывая таким образом людей. Об этом предупредил председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с РИА Новости.

Как он утверждает, злоумышленники звонят или пишут в мессенджерах жертве, отправляют СМС и просят оплатить несуществующий долг за коммунальные услуги. Для убеждения людей аферисты пользуются разными способами давления, чтобы человек не смог обдумать или уточнить сведения о долгах, вынуждая действовать оперативно.

Чаплин попросил не поддаваться на этот обман. Он посоветовал прервать в таком случае диалог и перепроверить информацию в официальных службах. Кроме того, депутат порекомендовал не озвучивать в разговоре личные сведения, а также проверять номера телефонов, с которых звонят.

Ранее СМИ сообщили, что жителям Подмосковья начали приходить поддельные квитанции на оплату услуг ЖКХ от мошенников. В QR-коде на бланке может быть ссылка, которая при переходе перенаправляет пользователя на сайт с вредоносным программным обеспечением. Это позволяет злоумышленникам получить удаленный доступ к приложениям банка и аккаунту на портале "Госуслуги".

