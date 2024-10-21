В Подмосковье активизировались аферисты, требующие погасить долги за свет

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В Подмосковье активизировались мошенники, которые под видом сотрудников Мосэнергосбыта требуют от людей погасить долги за свет. В результате аферистам удается получить доступ к личным данным граждан, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В ведомстве отметили, что злоумышленники от имени Мосэнергосбыта связываются с людьми, требуя оплатить долг или предлагая им установить программу, необходимую для передачи показаний. Далее аферисты запрашивают коды подтверждения, паспортные данные, пароль от "Госуслуг" и другую конфиденциальную информацию.

При этом в министерстве подчеркнули, что настоящие долговые извещения от МосОблЕИРЦ содержат номера телефонов, позвонив по которым можно узнать сумму, период и способ оплаты задолженности: 8 (499) 444-01-00, 8 (936) 501-73-09, 8 (919) 992-38-28.

Ранее заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Андрей Костянов рассказал, как не стать жертвой мошенников при поверке счетчиков воды. По его словам, проводить поверку могут только аккредитованные организации, поэтому, прежде чем вызывать какую-то компанию, стоит проверить ее на сайте Росаккредитации, чтобы не стать жертвой мошенников.

Кроме того, организация, которая аккредитована соответствующим образом, обязана передавать результаты поверок в государственную информационную систему "Аршин".