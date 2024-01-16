Ради безопасности: как не стать жертвой мошенников при проверке газовых плит

Власти Москвы опубликовали график проверки газового оборудования на 2024 год. Расскажем, где узнать дату визита специалиста и как распознать мошенников, которые могут наведаться в дом под предлогом плановых работ.

Для спокойствия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

О графике плановой проверки газового оборудования в жилых домах на 2024 год рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Подобные мероприятия проходят каждый год, напомнил он.





Петр Бирюков заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Эта работа находится на особом контроле, соответствующие графики утверждаются префектурами административных округов. Выявленные нарушения оперативно устраняются, с жителями проводится инструктаж, им выдаются памятки.

Дату проверки в своем доме можно узнать на сайте Мосгаза или с помощью телеграм-бота. Там же есть функция подписки на уведомления, которые будут приходить на электронную почту или в мессенджер за неделю и за день до визита специалиста. После него можно оставить обратную связь и оценить выполненную работу.

На данный момент газовые плиты установлены в 1,8 миллиона столичных квартир. Срок их службы в среднем составляет 10–12 лет. Затем детали изнашиваются и деформируются, а в духовом шкафу нарушается теплоизоляция, предупредили в комплексе городского хозяйства столицы.

Именно поэтому важно проверять состояние газовой плиты по графику и своевременно обновлять ее. Ответственность за содержание оборудования несет собственник или наниматель жилья, сказано на портале мэра и правительства Москвы.

Мошенникам вход запрещен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проверки газового оборудования – время, когда активизируются аферисты. Под видом сотрудников коммунальных служб они пытаются попасть в квартиры москвичей, причем в качестве жертв часто выбирают пенсионеров. Мошенники предлагают услуги по замене счетчиков и проверке плит, а также пытаются навязать дорогостоящее оборудование, предупреждают городские власти.

Отличить сотрудника Мосгаза от мошенника можно по следующим признакам:

сотрудники коммунальных служб никогда не приходят без предупреждения, кроме аварийных ситуаций. Визит для проверки оборудования происходит только по графику;

у специалистов Мосгаза есть удостоверение с печатью, голограммой, логотипом, гербом Москвы и сроком действия;

сотрудники одеты в фирменную темно-синюю спецодежду со светоотражающими полосками, оранжевой кокеткой и логотипом службы на спине;

визит специалиста Мозгаза бесплатен. Сотрудники службы ничего не продают и не навязывают платные услуги.

можно по номеру 104

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