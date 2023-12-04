В Госдуме предложили ставить газовые датчики в квартирах при капремонте

Фото: Агентство ''Москва''/Кирилл Зыков

Депутаты Госдумы предложили устанавливать в многоквартирных домах датчики утечки газа с функцией автоматического перекрытия при капитальном ремонте. Соответствующую инициативу направили в Минстрой РФ, сообщает газета "Известия".

По словам члена комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, использование таких технологий поможет внести значительный вклад в предупреждение газовых происшествий. Он отметил, что умные датчики могут не только предупреждать людей о протечках, но и перекрывать подачу газа.

Парламентарий добавил, что установку приборов предлагается делать в приоритетном порядке и за счет отчислений в фонды капитального ремонта.

По подсчетам экспертов, стоимость одного датчика составляет около 3,6 тысячи рублей, а его установки – 1,5 тысячи рублей. Таким образом, если подобные расходы включат в счет капремонта, то взносы на него могут повыситься, а также возникнут затраты на содержание счетчиков.

Ранее сообщалось, что в Москве в рамках программы капитального ремонта обновили более 9 тысяч фасадов жилых домов. Для каждого типа применили специальную технологию, чтобы полностью восстановить характеристики и внешний облик здания.

До этого Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому можно использовать средства материнского капитала для реконструкции таунхаусов и иных малоэтажных домов блокированной застройки с приусадебным участком (дуплексы и лейнхаусы).

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