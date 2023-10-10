Программу капремонта детсадов и колледжей могут запустить в РФ с 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С 2025 года в России планируют запустить программу по капитальному ремонту зданий детских садов и колледжей. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Запуск программы возьмет на себя министерство под кураторством "Единой России". Говоря об этом, Кравцов напомнил о словах зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и первого зампреда Совфеда Андрея Турчака об эффективности программы капремонта школ.

"Мы готовимся к аналогичной программе с 2025 года по капремонту детских садов и учреждений среднего профессионального образования (СПО) совместно под кураторством партии", – цитирует его ТАСС.

Кравцов выразил уверенность, что программа будет такой же эффективной, как и реализуемая в настоящее время по капремонту школ.

Ранее глава Минпросвещения заявил о решении проблемы с обеспечением российских школ учебниками. По его словам, к новому учебному году было приобретено на 12 миллионов пособий больше, чем в 2022 году. Всего для средних общеобразовательных учреждений закупили 66 миллионов учебников.



Минпросвещения заявило, что переход на электронные учебники не планируется