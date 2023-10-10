Депутат ГД предложил ограничить использование смартфонов в школах

Фото: depositphotos/tomert

Руководитель фракции "Новые люди" в ГД Алексей Нечаев обратился к главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову, предложив организовать голосование родителей школьников по вопросу введения ограничений на использование смартфонов в школах. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива парламентария предполагает, что школы станут территориями, свободными от смартфонов по решению родителей. Если большинство взрослых на голосовании решит ограничить использование телефонов в школе, то в учреждении должны сделать специальные шкафчики для хранения устройств, считает он.

По мнению Нечаева, опрос среди родителей нужно провести до конца этого года. Он предлагает добавить туда три варианта ответа: первый – смартфон нельзя использовать ни на уроках, ни на переменах, второй – телефон дети будут сдавать на хранение только на время занятий, третий – использование смартфонов ограничиваться не будет, что актуально для школ, где устройства интегрированы в образовательный процесс.

Кроме того, Нечаев уверен, что неконтролируемое использование учениками смартфонов приводит к негативным последствиям. Среди них он отметил перенасыщение информацией, неусвоение учебного материала и снижение когнитивных функций.

По его словам, зарубежные и отечественные исследования доказали, что частое использование смартфонов негативно влияет на обучение и вредит здоровью.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов назвал незаконным изъятие учителями телефонов у школьников. Отобрав телефон, действия преподавателя могут классифицировать как административное правонарушение, предусмотренное статьей 19.1 КоАП РФ ("Самоуправство").