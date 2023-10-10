ГД разрешила в I чтении проводить реконструкцию таунхаусов за счет маткапитала

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому можно использовать средства материнского капитала для реконструкции таунхаусов и иных малоэтажных домов блокированной застройки с приусадебным участком (дуплексы и лейнхаусы). Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что нормой дополняется закон о дополнительных мерах господдержки семей с детьми. На данный момент маткапитал может быть использован для строительства или реконструкции индивидуальных жилых домов.

Норма же предполагает, что по заявлению его можно будет потратить также на реконструкцию и строительство таунхаусов или иных капитальных объектов с жилыми помещениями, имеющими отдельный выход на земельный участок. Их площадь для улучшения жилищных условий может быть увеличена за счет подобных работ. Реконструкцию при этом необходимо проводить без привлечения непосредственно застройщика.

Проект предусматривает внесение корреспондирующих поправок и в другие статьи закона. Так, чтобы получить часть средств маткапитала в размере не более 50% для реконструкции таунхауса, нужно будет предоставить копии разрешения на его строительство. По действующим нормам оставшуюся часть можно использовать на те же цели не ранее чем через шесть месяцев.

По словам спикера ГД Вячеслава Володина, у семей с детьми будет дополнительная возможность улучшить свои жилищные условия за счет материнского капитала. Он уточнил, что подобный тип жилья становится в РФ все популярнее, особенно в крупных городах, поэтому возможность направить средства на его ремонт является важной.

Он заверил, что Госдума последовательно трудится над увеличением возможностей использования средств материнского капитала. Кроме того, программа является большим вкладом в улучшение демографической ситуации и поддержку молодых и многодетных семей.

"Важно, что в соответствии с проектом бюджета на следующий год предусмотрено не только продолжение выплат маткапитала, но и его индексация с учетом инфляции", – подчеркнул Володин.

Инициативу в ГД внесло российское правительство в июне 2023 года, говорится в сообщении. Ее разработали в рамках реализации постановления Конституционного суда РФ, который ранее разрешил реконструировать жилые дома блокированной застройки за счет средств материнского капитала.

Ранее стало известно, что проект федерального бюджета на 2024–2026 годы предполагает выделение порядка 1,6 триллиона рублей на выплату материнского капитала.

До этого председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина внесла на рассмотрение палаты законопроект, согласно которому верхняя граница возраста ребенка, семье которого назначается ежемесячное пособие, поднимается до 18 лет.

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