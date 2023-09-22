На выплату маткапитала в 2024–2026 годах в РФ направят 1,6 трлн рублей

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Проект федерального бюджета на 2024–2026 годы предполагает выделение порядка 1,6 триллиона рублей на выплату материнского капитала, следует из материалов на сайте российского кабмина.

Он также предусматривает свыше 100 миллиардов рублей на помощь малоимущим в рамках программы социального контракта. По данным правительства, поддержка охватит порядка 900 тысяч человек ежегодно. С помощью нее россияне смогут реализовать трудовой потенциал и создать источник дохода, говорится в материалах.

Вместе с этим проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку предполагает 4,4 триллиона рублей на выплату единого пособия семьям с детьми, а также свыше 482 миллиардов рублей на улучшение их жилищного обеспечения.

"Выплата единого пособия – 4,4 триллиона рублей на 2024–2026 годы, что позволит обеспечить пособием более 10 миллионов граждан", – следует из расчетов правительства.

В ходе заседания правительство РФ представило прогноз, согласно которому экономика РФ в 2024–2026 годах будет расти в быстрых темпах, около 2,2–2,3% годовых. Российский премьер Михаил Мишустин уточнил, что кабмин при составлении бюджета на ближайшие трехлетие опирался на базовый прогноз развития страны, который предполагает ежегодный рост экономики более 2%.

Мишустин заявил, что повышение МРОТ с 1 января увеличит зарплаты более 4,5 млн россиян