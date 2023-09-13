В ГД внесли проект о выплате пособия на ребенка до его 18-летия

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Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина внесла на рассмотрение палаты законопроект, согласно которому верхняя граница возраста ребенка, семье которого назначается ежемесячное пособие, поднимается до 18 лет. Документ опубликован в думской базе данных.

Проект предлагает внести изменения в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Действующие нормы устанавливают право на получение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка нуждающимся в социальной поддержке беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет.

По мнению Останиной, положение противоречит закону "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", в соответствии с которым ребенком является лицо до 18 лет. Аналогичная норма содержится в Семейном кодексе РФ, в статье 54. Выявленное противоречие, отмечает она, должно быть устранено.

Уточняется, что законопроект способствует повышению уровня социальной защищенности семей с детьми и восстановлению социальной справедливости. Предложение завершит создание единой системы социальной поддержки семей с детьми.

Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка сейчас выплачивается в зависимости от среднего дохода семьи. Так, семьи могут получать 50–100% от суммы прожиточного минимума, установленного в российском субъекте.

Ранее первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова предложила разрешить тратить маткапитал на лечение детей, у которых есть серьезные проблемы со здоровьем. По словам депутата, в ее адрес часто поступают соответствующие обращения от граждан, которые сталкиваются с необходимостью проведения дорогостоящей операции или лечения новорожденного ребенка.

До этого депутаты предложили выделить из резервного фонда правительства по 26 тысяч рублей на подготовку к школе для семей с детьми. Соответствующее обращение к главе кабмина было подготовлено в Госдуме.

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