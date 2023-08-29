В ГД предложили выделить деньги из бюджета семьям на подготовку детей к школе

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Депутаты предложили выделить из резервного фонда правительства по 26 тысяч рублей на подготовку к школе для семей с детьми. Соответствующее обращение к главе кабмина было подготовлено в Госдуме, сообщает газета "Известия" со ссылкой на комитет ГД по просвещению.

При этом, если родители проживают на территориях, приграничных к зоне спецоперации на Украине, или в новых регионах РФ, то выплата должна составлять 30 тысяч рублей.

По словам первого зампреда комитета Яны Лантратовой, семьям с детьми приходится все тяжелее, поскольку цены на школьные принадлежности и одежду растут. При этом многие из них вынуждены оформлять кредиты, чтобы собрать ребенка в школу.

Парламентарий напомнила слова министра финансов РФ Антона Силуанова, который заявил, что инфляция снизится только к следующему году. Лантратова отметила, что, пока цены растут, необходимо оказывать существенную поддержку семьям.

По информации оператора фискальных данных "Платформа ОФД", которая приводится в документе за подписью лидера фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергея Миронова, в июле этого года цены выросли практически на все вещи школьного набора.

Так, средний чек рюкзака составил почти 1,9 тысячи рублей, средняя цена школьной формы выросла на 20% – до 2,9 тысячи рублей, также на 3% подорожал дневник.

Ранее депутаты фракции ЛДПР подготовили законопроект, согласно которому размер материнского капитала за второго ребенка предлагается увеличить до миллиона рублей.

До этого Яна Лантратова предложила установить социальную стипендию для студентов, являющихся сиротами и инвалидами, на уровне прожиточного минимума.

В РФ предложили увеличить маткапитал