08:11Общество
В Госдуме предложили установить стипендии для сирот на уровне прожиточного минимума
Фото: depositphotos/Professor25
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила установить социальную стипендию для студентов, являющихся сиротами и инвалидами, на уровне прожиточного минимума. С соответствующей инициативой она обратилась к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, сообщает РИА Новости.
Парламентарий аргументировала, что сегодняшний размер соцстипендии заставляет студентов выбирать между учебой и работой, из-за чего некоторые сталкиваются с неуспеваемостью. Обеспечение достойного уровня жизни при выплатах в 4–5 рублей без помощи родителей становится невозможным.
Минимальная соцстипендия в 2023 году, отметила Лантратова, для высших учебных заведений составляет 2 739 рублей, для средних – 996 рублей.
"В этой связи представляется необходимым предоставление права на получение стипендии в размере не менее величины прожиточного минимума для всех социально незащищенных категорий обучающихся, получающих на данный момент социальную стипендию, вне зависимости от курса их обучения и успеваемости", – следует из текста обращения.
Ранее в Госдуму внесли проект о стипендии не ниже МРОТ в РФ. Инициативой предлагается утвердить изменения в статью 36 Федерального закона "Об образовании". Согласно поправкам, студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, которые проходят обучение в очной форме на бюджете, государственные стипендии будут назначаться согласно МРОТ.
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