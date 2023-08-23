В Минцифры РФ заявили, что самыми популярными у абитуриентов стали IT-специальности

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Специальности, связанные с информационными технологиями, стали самыми популярными у российских абитуриентов в 2023 году. Об этом сообщает Минцифры РФ.

"В этом году самой востребованной специальностью у абитуриентов вузов стала "Информатика и вычислительная техника". В заявлениях, поданных на госуслугах и офлайн, ее указали почти 650 тысяч раз", – цитирует заявление ведомства "Интерфакс".

Порядка 175 тысяч абитуриентов выбрали "Информационную безопасность", еще 70 тысяч – "Компьютерные и информационные науки". Популярностью также пользовались направления "Клиническая медицина", "Машиностроение", "Образование и педагогические науки" и другие.

В ведомстве добавили, что основная приемная кампания завершилась 20 августа. Абитуриенты могли подать заявления на платные и бюджетные места в пять вузов. Заведения с оставшимися местами продолжат принимать заявки до 29 ноября.

В 2023 году решение поступать в вузы в РФ приняли порядка миллиона человек. Около 600 тысяч подали заявление на портале "Госуслуги".

Между тем в колледжах популярностью пользовались направления "Информационные системы и программирование", "Сестринское дело", "Лечебное дело", "Экономика и бухгалтерский учет" и другие.

Ранее стало известно, что число поступивших в вузы РФ иностранных студентов по квоте правительства увеличилось почти на 3,5 тысячи человек в этом году. Их количество составило более 17 тысяч человек.



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