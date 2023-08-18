Слуцкий предложил резко поднять стипендии для технических специальностей

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Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил резко поднять стипендии студентов российских университетов, обучающихся по техническим специальностям. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы вообще за то, чтобы для технических специальностей поднять резко стипендии. Нам сегодня нужны высококвалифицированные инженеры", – заявил он в ходе выступления на молодежном форуме "Территория смыслов".

По его словам, партия также активно ведет работу по предотвращению отъезда молодых специалистов из РФ.

"ЛДПР создала сеть интегрирующих центров по стране, которые сейчас удерживают выпускников физтеха из ведущих университетов, физиков, математиков, находим им рабочие места. Мы прекратим утечку мозгов. Сейчас надо, чтобы талантливая молодежь оставалась в стране", – резюмировал он.

Ранее Минобрнауки РФ сообщало, что в связи с переходом на новую модель аспирантуры ведомство начало работу над повышением размера стипендии президента РФ для аспирантов.

На сегодняшний день аспиранты получают 4,5 тысячи рублей в месяц, а аспиранты, обучающиеся по приоритетным направлениям могут претендовать на получение 14 тысяч рублей. Однако ведомство может поднять сумму стипендии до 50 тысяч рублей в месяц.



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