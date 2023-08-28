Маткапитал за второго ребенка в России могут увеличить до 1 млн рублей

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Депутаты фракции ЛДПР подготовили законопроект, согласно которому размер материнского капитала за второго ребенка предлагается увеличить до миллиона рублей. Об этом сообщает Pravda.ru.

В 2024 году маткапитал в РФ планируют проиндексировать до 618,1 тысячи рублей за первого ребенка и до 816,7 тысячи рублей – за второго. Депутаты же предлагают повысить размер суммы до 756,7 тысячи рублей и 1 миллиона рублей соответственно. Они считают, что подобная мера позволит оказать поддержку семьям и улучшить демографическую ситуацию в стране.

"Учитывая объявленное повышение минимального размера оплаты труда со следующего года выше фактического уровня инфляции, мы считаем, что, учитывая демографическую ситуацию в стране, необходимо увеличить размер материнского капитала также выше фактического уровня инфляции. Это будет поддерживать семьи с детьми и стимулировать семьи к рождению новых детей", – заявил председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее в ЛДПР предложили устранить разночтения в вопросе получения маткапитала гражданами РФ. Документ разработали, чтобы усовершенствовать законодательство России в вопросе установления права на получение материнского капитала для людей, имеющих гражданство России на момент рождения ребенка – первого, второго или последующих, также имеющих гражданство России со дня рождения.

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