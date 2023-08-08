12:59Общество
Политолог оценил идею разрешить многодетным семьям повторно пользоваться налоговым вычетом
Фото: 123RF/deagreez
Реализация инициативы, благодаря которой многодетные семьи смогут повторно пользоваться налоговым вычетом, будет особенно уместной в текущей демографической ситуации в России. Об этом в беседе с RT заявил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
"Предложение депутата Федорова – здравое, особенно с учетом демографической ситуации в нашей стране", – заявил он.
Орлов подчеркнул, что власти должны оказывать поддержку многодетным семьям. При этом вопрос с жильем является в перечне наиболее важным.
Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил разрешить семьям с тремя и более детьми повторно пользоваться налоговым вычетом за жилье. Он аргументировал, что подобная возможность может оказаться семьям полезной в случае, если они решат расширить жилплощадь, приобрести новое или более просторное пространство для существования.
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