Политолог оценил идею разрешить многодетным семьям повторно пользоваться налоговым вычетом

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Реализация инициативы, благодаря которой многодетные семьи смогут повторно пользоваться налоговым вычетом, будет особенно уместной в текущей демографической ситуации в России. Об этом в беседе с RT заявил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

"Предложение депутата Федорова – здравое, особенно с учетом демографической ситуации в нашей стране", – заявил он.

Орлов подчеркнул, что власти должны оказывать поддержку многодетным семьям. При этом вопрос с жильем является в перечне наиболее важным.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил разрешить семьям с тремя и более детьми повторно пользоваться налоговым вычетом за жилье. Он аргументировал, что подобная возможность может оказаться семьям полезной в случае, если они решат расширить жилплощадь, приобрести новое или более просторное пространство для существования.

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