В ЛДПР предложили ввести налоговый вычет за лечение участников СВО

Фото: Москва 24/Евгений Самарин

В России хотят установить налоговый вычет за лечение участников спецоперации РФ на Украине. С инициативой выступили члены фракции ЛДПР. Об этом рассказал председатель партии Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале.

"Получить 13% налогового вычета смогут граждане, оплатившие высокотехнологичную медпомощь участнику СВО. При этом мы предлагаем отталкиваться от потраченной суммы, а не от лимита в 120 тысяч", – говорится в его публикации.

Парламентарий обратил внимание, что инициатива должна помочь задействовать средства частных организаций, а военнослужащие, в свою очередь, оперативно будут получать необходимую помощь.

Ранее рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект об обязательном государственном страховании участников спецоперации на Украине из числа добровольцев.

Уточнялось, что после принятия закона добровольцы будут застрахованы на тех же условиях, что и другие военнослужащие. При этом документ будет иметь обратную силу, а значит, право на страхование здоровья и жизни получат и те, кто вступил в войска до одобрения инициативы.



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