Госдума одобрила поправку о приостановке срочных трудовых договоров участников СВО

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Госдума одобрила поправку в Трудовой кодекс РФ о приостановке срочных трудовых договоров мобилизованных и добровольцев, принимающих участие в спецоперации.

Глава комитета ГД по социальной политике Ярослав Нилов пояснил, что вторая поправка касается так называемой трудовой паузы для тех, кто участвует в СВО, чтобы у них была гарантия при возвращении продолжить работать и завершить неотработанную часть контракта.

Кроме того, работодатель на время приостановления действия трудового договора вправе выплачивать работнику материальную помощь.

В мае Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, по которому служебные контракты госслужащих приостановят на время военной службы и возобновят после ее окончания.

В пояснительной записке также предлагалось установить срок, на который будет возобновлен контракт, равный остатку срока контракта на период его приостановления. Помимо этого, данные нормы не будут задействованы в отношении контрактов, предполагающих срок менее 1 года.

До этого рабочая группа по вопросам спецоперации внесла в Госдуму поправки, предполагающие предоставление работодателям права выплачивать специалисту, который участвует в СВО, матпомощь даже в период приостановления действия трудового договора.

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