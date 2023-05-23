В Госдуму внесли поправки о матпомощи участникам СВО, остановившим трудовой договор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Рабочая группа по вопросам спецоперации внесла в Госдуму поправки, предполагающие предоставление работодателям права выплачивать специалисту, который участвует в СВО, матпомощь даже в период приостановления действия трудового договора. Об этом рассказал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

По его словам, поправки будут внесены в российский Трудовой кодекс. Подобная инициатива, подчеркнул Турчак, поддержит всех участников спецоперации, если они остановили трудовые отношения.

"Сейчас работодатель лишен самой возможности делать любые выплаты сотрудникам, приостановившим трудовой договор. Нет прямого способа делать это законно, хотя многие и хотели бы. Этот ненужный законодательный барьер устранит наша инициатива", – написал депутат в своем телеграм-канале.

Вместе с этим секретарь генсовета партии подчеркнул, что социальная защита участников спецоперации и их родственников остается в приоритете. Турчак отметил, что сейчас в РФ действуют уже более 130 различных мер поддержки на федеральном уровне. Он заявил, что такие меры и дальше будут внедряться.

Ранее глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов рассказал, что повторно отправившимся на фронт пенсионерам продолжат платить пенсию. Сейчас военный пенсионер при восстановлении на службе перестает получать выплаты, отметил он. По словам политика, скоро подобную погрешность устранят.