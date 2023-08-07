В ГД хотят разрешить использовать материнский капитал для ремонта квартир

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Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать готовящийся законопроект, который позволит россиянам использовать материнский капитал для ремонта квартиры. Об этом депутат сообщила в своем телеграм-канале.

"Прошу <...> рассмотреть <...> инициативу по включению ремонта жилого помещения в перечень направлений для распоряжения средствами материнского капитала и представить позицию правительства РФ по данному вопросу", – говорится в приложенном к публикации обращении.

Парламентарий привела статистику, согласно которой стоимость стройматериалов за первые шесть месяцев 2023 года увеличилась на 10,6%, при этом к концу года ожидается дальнейший рост в пределах 10–15%. Кроме того, по ее словам, россияне не расходуют в среднем около 20% средств маткапитала, что приводит к дополнительным расходам на их индексацию.

Лантратова также напомнила, что ранее и Владимир Путин отмечал, что идея позволить гражданам РФ использовать маткапитал для ремонта квартир нуждается в рассмотрении и проработке.

Ранее в ГД предложили разрешить многодетным семьям и родителям детей-инвалидов использовать маткапитал для покупки машины. Депутат Ярослав Нилов объяснил, что родителям бывает жизненно необходимо возить детей в поликлинику, больницу, детский сад, в различные кружки и секции.

