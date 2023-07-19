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11:09

Общество

В ЛДПР предложили использовать маткапитал для инвестиций в российские предприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Фракция ЛДПР создала инициативу, которая позволит задействовать средства материнского капитала для инвестиций в российские предприятия. Об этом в своем телеграм-канале рассказал лидер партии Леонид Слуцкий.

"Тогда семья сможет сохранить и приумножить средства как минимум за счет инвестиционного налогового вычета. И наша экономика получит столь необходимые сегодня вложения. Разумеется, требуется повышение финансовой грамотности, чем сегодня уже занимается Центробанк", – отметил он.

По словам главы фракции, инициатива предусматривает страхование вложений. Слуцкий добавил, что семья в любом случае сохранит первоначальную сумму маткапитала.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли проект о кредитных каникулах для беременных и родителей в декрете. Согласно инициативе, такие заемщики смогут обратиться к кредитору с просьбой изменить условия договора, обязательства по которому обеспечены ипотекой.

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