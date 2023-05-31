Россиянам рассказали о выплатах семьям и других изменениях с июня 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В конце мая и в июне 2023 года в России начинают действовать важные изменения. В частности, они коснутся семей с детьми, самозанятых и участников спецоперации.

Поддержка бойцов СВО

29 мая вступили в силу новые нормы: согласно им, члены семей военных, находящихся в зоне спецоперации и за пределами России, смогут пользоваться служебным жильем по прежнему месту службы. Также по новому закону у детей-сирот участвующих в СВО появится приоритетное право получить жилплощадь от государства.

Кроме того, бойцам спецоперации больше не придется платить госпошлину за восстановление российского паспорта и водительских прав взамен утраченных.

Выплаты семьям с детьми

Также 29 мая заработали нормы, по которым семьям с двумя и более детьми не придется платить налог при продаже земельного участка, где есть дом и хозпостройки. Ранее их освободили от уплаты НДФЛ при продаже квартиры или дома, если в этом же году деньги пошли на улучшение жилищных условий.

Еще одно нововведение – с июня 2023 года выплаты из маткапитала будут перечислять в новую дату. Теперь средства на ребенка до трех лет (за предыдущий месяц) начнут приходить в единый день – 5-го числа. Раньше деньги поступали в 20-х числах.

Первый раз платеж в новую дату поступит уже в июне. Никаких заявлений от получателей не требуется, все изменения произойдут автоматически.

Продажи вейпов

С 1 июня электронные устройства для курения запрещено продавать на ярмарках, выставках и дистанционно через автоматы. Теперь вейпы станут доступны только в стационарных магазинах, но выкладывать их на витрину нельзя.

Кроме того, новый закон запрещает продавать подросткам как никотиновые, так и безникотиновые вейпы (раньше ограничения касались только первой категории устройств).

Сбор биометрии

С 1 июня в МФЦ можно оформить отказ от сбора биометрических данных (в целях индентификации) или отозвать ранее поданное заявление об этом. Все это необходимо делать в письменной форме.

Сбор данных для единой биометрической системы (ЕБС) нужен для распознавания лиц при проходе на территорию некоторых организаций. Например, оборонных предприятий или объектов критической инфраструктуры. Обработка биометрии вне ЕБС запрещена.

Требования к машинам

С 1 июня в России разрешено производить автомобили только экологического стандарта не ниже Евро-2. Кроме того, сотрудники ГИБДД будут проверять машины, ввезенные в РФ из-за рубежа, на наличие устройств вызова экстренных служб "ЭРА ГЛОНАСС". Если их нет, владельцы должны поставить их самостоятельно. В противном случае им грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Также с 1 июня временно перестанет действовать ввоз легковых автомобилей из дружественных стран в упрощенном порядке. Режим продлится до 1 февраля 2024 года.

Покупка протезов

С 1 июня электронный сертификат на технические средства реабилитации (РСТ) распространится и на протезы, рассказал глава Минтруда РФ Антон Котяков. Сам сертификат работает по принципу банковской карты, с помощью которой можно оплатить товар, если он соответствует предписаниям медико-социальной экспертизы. Оформление сертификата происходит через портал госуслуг либо лично в отделении Фонда социального страхования или МФЦ.

Поддержка самозанятых

С 29 июня самозанятые смогут регистрировать собственные товарные знаки. Раньше право на это было только у индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Товарный знак поможет самозанятым развивать личный бренд, а также продвигать собственные работы, товары и услуги.



