На Севастопольском проспекте ограничат движение с 1 июня по 30 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на участке Севастопольского проспекта будет ограничено из-за реконструкции инженерных сетей с 1 июня по 30 июля. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

"С 1 июня до 30 июля будет недоступна для движения одна полоса на участке Севастопольского проспекта в районе 5 дома. Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что одна из трех полос на каждом направлении будет закрыта для проезда. Одна полоса для прочего транспорта в каждом направлении и полоса для движения общественного наземного транспорта останутся открыты.

Ранее Дептранс сообщал о перекрытии движения на участке Болотной набережной 28 мая в связи с проведением киносъемок. Для проезда будет закрыт участок от дома 2, корпуса 8, по улице Серафимовича до дома 5, строения 4, в Берсеневском переулке.

