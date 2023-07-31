В ГД предложили разрешить использовать маткапитал для покупки машины

Фото: 123RF/4pmproduction

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов подготовил законопроект, которым предполагается разрешить многодетным семьям и родителям детей-инвалидов использовать средства материнского капитала для покупки отечественного автомобиля. Об этом сообщает RT.

"Автомобиль бывает жизненно необходим многодетной семье, а также семье, имеющей ребенка-инвалида, для того чтобы возить детей в поликлинику, больницу, детский сад, в различные кружки и секции", – указал депутат, напомнив, что сейчас трата маткапитала на машину не предусмотрена законом.

Согласно предложению парламентария, приобрести таким образом можно будет как новый автомобиль, так и бывший в употреблении, однако он должен быть произведен на территории РФ. Кроме того, такую машину нельзя будет продать или передать под залог в течение трех лет после покупки, чтобы избежать злоупотреблений в плане обналичивания маткапитала.

Ранее в ГД предложили правительство РФ разрешить гражданам использовать материнский капитал в качестве банковского вклада. Ожидается, что это, в частности избавит государство от нагрузки, которая возникает из-за необходимости индексировать выплаты, поскольку порядка 20% получателей не находят подходящей возможности для распоряжения средствами.

