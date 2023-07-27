Аналитики рассказали, как россияне берут ипотеку на покупку дома

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Средний размер ипотечного кредита на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в июле составил четыре миллиона рублей, сообщил журналистам директор по работе с партнерами дивизиона "Домклик" Сбербанка Дмитрий Чернов. По его словам, это на 2,5% меньше, чем годом ранее.

Эксперт отметил, что средний платеж по ипотеке на загородный дом составил 31,4 тысячи рублей, а первый взнос – 1,2 миллиона рублей. Сам объект недвижимости в среднем стоит 5,6 миллиона рублей. Порядка 62% выдач на загородном рынке приходится на льготные программы, в частности, семейную ипотеку и ипотеку с господдержкой.

Чернов сообщил, что почти 70% объектов ИЖС, которые покупаются в ипотеку, россияне строят самостоятельно. По мнению эксперта, в будущем доля строительства с подрядчиками вырастет, поскольку это позволяет воспользоваться льготной ипотекой по более низкой ставке – в районе 5,4% годовых.

Он также сообщил, что лидерами по числу выданной ипотеки на покупку дома в 2023 году стали Москва, Башкирия и Ленинградская область. По его данным, на столицу приходится 16,1% таких кредитов от общего объема, на два последующих региона – по 5,7%.

"Флагманами рынка ИЖС являются Москва и Ленобласть, на них приходится около 20% выдач. В топ-5 регионов–лидеров по выдаче ипотеки также вошли Башкирия, Татарстан и Саха. Это регионы, где активно развивается загородное строительство", – сказал Чернов.

На Татарстан приходится 4,5% ипотечных выдач в ИЖС, на Республику Саха (Якутия) – 4,3%. Пятерку лидеров замкнул Краснодарский край с 4%. В топ-10 регионов вошли также Приморский край, Тюменская, Свердловская, Иркутская области и Удмуртия.

"В целом ожидается, что по итогам года Сбербанк выдаст в три раза больший объем ипотек на индивидуальное жилищное строительство по сравнению с 2022 годом. Аналитики говорят о сумме в 300 миллиардов рублей", – говорится в сообщении компании.

В июне аналитики сервиса "Домклик" рассказали, что Москва заняла второе место среди регионов с самой дорогой загородной недвижимостью.

По данным экспертов, самые высокие расценки на загородную недвижимость зафиксированы в Санкт-Петербурге, где квадратный метр в среднем стоит 141,4 тысячи рублей. В топе также Москва (135,5 тысячи рублей), Московская область (94 тысячи рублей) и Севастополь (85,6 тысячи рублей).

Дешевле всего приобретать загородное жилье в Курганской области, где квадратный метр недвижимости стоит 27,2 тысячи рублей. В топ-5 регионов с самым доступным загородным жильем также вошли Республика Мордовия (28,2 тысячи рублей), Вологодская и Смоленская области (по 32 тысячи рублей), а также Брянская область (32,2 тысячи рублей).