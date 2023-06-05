Эксперт пояснил, почему россияне покупают квартиры с маленькой площадью

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Автор видеоблога "Хочу квартиру" Никита Журавлев сообщил, что россияне покупают квартиры с маленькой площадью для расширения уже имеющийся жилплощади, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Независимый эксперт по недвижимости объяснил, что доля таких квартир на рынке составляет меньше сотой процента. По словам Журавлева, заинтересованности у покупателей к таким предложениям нет.

"Как правило такие помещения покупают для расширения уже имеющийся жилплощади", – заявил Журавлев.

Он добавил, что квартиры площадью в 5 квадратных метров в продаже практически не встречаются. Эксперт также напомнил, что по законодательству помещения менее чем 33 квадратных метра не могут считаться жилыми.

Ранее сообщалось, что порядка 80% недорогих арендных квартир в Москве сдается нелегально. Между тем в сегменте дорогого жилья, где ставка аренды начинается от 100 тысяч рублей в месяц, сложилась обратная ситуация – там налоги платят 80% собственников квартир.

